الداخلية: لم يسمح لـ 146 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 78 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 78 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 16 فبراير.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 75 حفلة منظمة لدى قصور زفاف و 3 حفلات زفاف منظمتين لدى فناءي بيتين خاصين.

وأسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 4 أشخاص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 146 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.