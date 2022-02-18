باكو، 18 فبراير، أذرتاج نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم. أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 22 حالة حريق و 4 حالات حرجة وحادثين مروريين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها. قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة. وانقذت فرق الطوارئ 5 أشخاص.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

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