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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٥‎]

    باكو، 18 فبراير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 22 حالة حريق و 4 حالات حرجة وحادثين مروريين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    وانقذت فرق الطوارئ 5 أشخاص.

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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