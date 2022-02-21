زلزال في بحر الخزر
AzerTAg.az
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣١]
باكو، 21 فبراير، (أذرتاج)
وقع زلزال في بحر الخزر 21 فبراير.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 05:10 حست التوقيت المحلي.
وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3.1 درجات.
وقع الزلزال على عمق 60 كم.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠١]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٣١]
١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٤]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٢]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٢١]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٣]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٣]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٩]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٥]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠١]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣١]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٣١]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٨]
٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٠]
١٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك