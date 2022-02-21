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    زلزال في بحر الخزر

    ٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣١]

    باكو، 21 فبراير، (أذرتاج)

    وقع زلزال في بحر الخزر 21 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 05:10 حست التوقيت المحلي.

    وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3.1 درجات.

    وقع الزلزال على عمق 60 كم.

    AZERTAG.AZ : زلزال في بحر الخزر
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