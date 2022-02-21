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    الداخلية: لم يسمح لـ 1191 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 763 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٢١.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٠]

    باكو، 21 فبراير، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 763 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 19-20 فبراير.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 57584 حفلة منظمة لدى قصور زفاف و 5 حفلات لدى أفنية بيوت خاصة.

    وأسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 6 أشخاص وحبس شخص إداريا بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 1191 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 1191 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 763 حفلة زفاف خلال الأمس
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