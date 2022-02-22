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    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٥‎٤]

    باكو، 22 فبراير، أذرتاج

    نشرت وزارة الداخلية حصاد فعالياتها الخاصة بالكشف ونزع الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني خلال اليوم.

    قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري المقامة على بلاغات تلقتها من جانب عناصر الشرطة أسفرت 22 فبراير عن الكشف ونزع بندقيتين للصيد مختلفتي الأنواع عن الساكنين كان يحتفظ عليهما غير شرعي وبدون وثائق رسمية.

    كما سلمت طواعية 3 بنادق للصيد كان يحتفظ عليها غير شرعي وبدون وثائق رسمية الى الشرطة نتيجة للتدابير الوقائية والاحترازية.

    ويجري التحقيق مع كل حادث.

    AZERTAG.AZ :الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
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