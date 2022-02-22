باكو، 22 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وتخييم ضباب على مناطق شتى ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-5 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال جو ممطر نهارا على بعض المناطق الجبلية وتخييم ضباب على مناطق شتى ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها حينا لآخر.

وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 0-0 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.