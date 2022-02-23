الداخلية: لم يسمح لـ 212 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 240 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 240 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 22 فبراير.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 238 حفلة منظمة لدى قصور زفاف و حفلتين لدى فناءين لبيتين خاصين.

وأسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 5 أشخاص وحبس شخص إداريا بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 212 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.