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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 24 فبراير، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 فبراير شباط الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وتخييم ضباب على مناطق شتى وهبوب رياح جنوبية غربية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال جو ممطر نهارا في بعض المناطق وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية وتخييم ضباب على مناطق شتى ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.a

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