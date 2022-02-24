الداخلية: ضبط 10 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

باكو، 24 فبراير، أذرتاج

احتجز موظفو أجهزة إنفاذ القانون خلال 22 فبراير 10 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة.

قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهم بسبب مغادرتهم مساكنهم قبل فترة انتهاء الحجر الصحي الخاص لخضوعهم للعلاج المنزلي وأرجعوهم الى منازلهم بمراعاة الإجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالوقائع.

وحرر ملف جنائي بحق مصابين محدد لهما العلاج المنزلي الإلزامي بسبب نتائج الفحص الطبي الإيجابية غادرا مساكنهم قبل فترة العزلة الشخصية وفقا للمادة الـ 1ر1ر139 من القانون الجنائي (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية أو الحجر الصحي).