باكو، 25 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر رذاذ نهارا وجو ممطر مساء في بعض المناطق وتخييم ضباب على مناطق شتى وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 757 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية في الغالب وتخييم ضباب على مناطق شتى ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل الهيأة تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.