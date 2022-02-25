  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: لم يسمح لـ 61 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 82 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٨]

    باكو، 25 فبراير، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 82 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 24 فبراير.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 82 حفلة منظمة لدى قصور.

    وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 61 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 61 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 82 حفلة زفاف خلال الأمس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٧]
    الداخلية: ضبط 8 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
    ٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٢]
    الداخلية: ضبط 10 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
    ٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٥‎]
    الداخلية: لم يسمح لـ 84 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 96 حفلة زفاف خلال الأمس
    ٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١١]
    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
    الداخلية: لم يسمح لـ 61 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 82 حفلة زفاف خلال الأمس