باكو، 25 فبراير، أذرتاج راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 82 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 24 فبراير. قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 82 حفلة منظمة لدى قصور. وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 61 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

AZERTAG.AZ : الداخلية: لم يسمح لـ 61 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم

نتائج المراقبة على 82 حفلة زفاف خلال الأمس

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