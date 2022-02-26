باكو، 26 فبراير، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 205 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 25 فبراير.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 202 حفلة منظمة لدى قصور و3 حفلات لدى أفنية بيوت خاصة.

وأسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 3 أشخاص وحبس شخص إداريا بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 131 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.