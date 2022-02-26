باكو، 26 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 27 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب على بعض المناطق مع احتمال كثافة الهطل ليلا وصباحا على مناطق مختلفة في شبه الجزيرة وتخييم ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 4-7 مئوية ليلا وبين 10-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج على المناطق الجبلية في الغالب وانقطاع الهطل نهارا تدريجيا وتكوّن ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.