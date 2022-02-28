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    الداخلية: لم يسمح لـ 388 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 421 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٢]

    باكو، 28 فبراير، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 421 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 26-27 فبراير.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 414 حفلة منظمة لدى قصور و 7 حفلات لدى أفنية بيوت خاصة.

    وأسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 8 أشخاص وحبس شخص إداريا بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 388 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 388 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 421 حفلة زفاف خلال الأمس
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