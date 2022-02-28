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    تطهير مساحة 94.8 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 21 - 26 فبراير 33 لغما مضادا للمشاة و24 لغما مضادا للدبابات و266 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 94.8 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

     

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 94.8 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي
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