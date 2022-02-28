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    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 127 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٩]

    باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)

    كشفت ملابسات 127 حادثا جنائيا ارتكب في الفترة ما بين 26-27 فبراير في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 10 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 52 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 27 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقع حادثان مروريان على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخص واصابة آخر.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 73 حادثا متعلقا بالمخدرات و4 أحداث متعلقة بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

    وألقي القبض على 110 متهم بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: كشف ملابسات 127 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
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