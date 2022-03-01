الداخلية: لم يسمح لـ 90 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 112 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 1 مارس، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 112 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 26-28 فبراير.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 111 حفلة منظمة لدى قصور و حفلة لدى فناء بيت خاص.

وأسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 90 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.