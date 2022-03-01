باكو، 1 مارس، (أذرتاج) ضرب زلزال بقوة 3 درجات أراضي محافظة زاقاتالا الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية سجلت الساعة 14:34 حسب التوقيت المحلي.

AZERTAG.AZ : زلزال في زاقاتالا

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