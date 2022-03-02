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    الداخلية: لم يسمح لـ 94 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 110 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:١١]

    باكو، 2 مارس، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 110 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 1 مارس.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 110 حفلة منظمة لدى قصور زفاف .

    وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 94 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 94 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 110 حفلة زفاف خلال الأمس
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