باكو، 2 مارس، أذرتاج راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 110 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 1 مارس. قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 110 حفلة منظمة لدى قصور زفاف . وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 94 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

AZERTAG.AZ : الداخلية: لم يسمح لـ 94 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم

نتائج المراقبة على 110 حفلة زفاف خلال الأمس

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