الداخلية: لم يسمح لـ 94 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
نتائج المراقبة على 110 حفلة زفاف خلال الأمس
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:١١]
باكو، 2 مارس، أذرتاج
راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 110 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 1 مارس.
قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 110 حفلة منظمة لدى قصور زفاف .
وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 94 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.
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