باكو، 2 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 مارس آذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وتخييم ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 5-8 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 749 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج على المناطق الجبلية مع احتمال فواصل في الهطل نهارا وتكوّن ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها حينا لآخر.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-8 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.