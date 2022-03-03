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    الداخلية: لم يسمح لـ 109 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 143 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]

    باكو، 3 مارس، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 143 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 2 مارس.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 142 حفلة منظمة لدى قصور زفاف وحفلة منظمة في فناء بيت خاص .

    وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 109 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

    وأسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 109 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 143 حفلة زفاف خلال الأمس
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