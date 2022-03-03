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    الداخلية: ضبط 4 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]

    باكو، 3 مارس، أذرتاج

    احتجز موظفو أجهزة إنفاذ القانون خلال 2 مارس 4 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهم بسبب مغادرتهم مساكنهم قبل فترة انتهاء الحجر الصحي الخاص لخضوعهم للعلاج المنزلي وأرجعوهم الى منازلهم بمراعاة الإجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالوقائع.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: ضبط 4 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم
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