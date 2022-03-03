باكو، 3 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 مارس آذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة طول اليوم في الغالب مع احتمال انقطاع الهطل مساء تدريجيا وتخييم ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية وشمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 6-9 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 753 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة مع احتمال تساقط الثلج على بعض المناطق والرعد وتكوّن ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 10-14 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.