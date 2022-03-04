الداخلية: لم يسمح لـ 143 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 126 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 4 مارس، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 126 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 3 مارس.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 123 حفلة منظمة لدى قصور زفاف و3 حفلات منظمة في أفنية بيوت خاصة.

وأسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 143 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

وأسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 4 أشخاص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.