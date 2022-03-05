باكو، 5 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 مارس آذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وتخييم ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية شمالية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 4-6 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال جو ممطر ليلا وصباحا وتساقط الثلج على بعض المناطق وتكوّن ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 10-14 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.