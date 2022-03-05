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    توقيف 21 متهما بتهريب وتسويق المواد المخدرة في باكو – صور

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    أسفرت عمليات البحث والتحري المنفذة خلال 15 يوما أخيرا من جانب فرع مكافحة المخدرات لدى شرطة باكو العاصمة عن ضبط وتوقيف 21 متهما بالاشتغال بتهريب وتسويق المواد المخدرة في حي ياسامال للعاصمة باكو.

    واتخذت بحق كل واحد منهم الإجراءات النظامية وأحيلت ملفاتهم الجنائية الى النيابة العامة واعتقلوا في ذمة التحقيق بصكوك قضائية حيث بلغ حجم المواد المخدرة المضبوطة عنهم 3 كيلوجرامات من الهيروين والميتامفيتامين واعترفوا المعتقلون في إفاداتهم خلال التحقيق الابتدائي معهم بأنهم مشغولون بتهريب وتسويق المواد المخدرة.

    AZERTAG.AZ :توقيف 21 متهما بتهريب وتسويق المواد المخدرة في باكو – صور
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    توقيف 21 متهما بتهريب وتسويق المواد المخدرة في باكو – صور توقيف 21 متهما بتهريب وتسويق المواد المخدرة في باكو – صور توقيف 21 متهما بتهريب وتسويق المواد المخدرة في باكو – صور