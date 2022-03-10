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    سماكة الثلج في شاهداغ تبلغ 32 سم

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 10 مارس (اذرتاج)

    نتيجة تساقط الثلوج في المناطق الجبلية للجمهورية، بلغت سماكة الثلج في شاهداغ (قوصار) 32 سم، 22 سم في ساريباش (قاخ) و4 سم في لازا (قوصار) و1 سم خيناليق.

    تم تسجيل درجة الحرارة في باكو وشبه جزيرة ابشيرون 6 درجة.

    AZERTAG.AZ :سماكة الثلج في شاهداغ تبلغ 32 سم
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