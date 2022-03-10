باكو، 10 مارس (اذرتاج) نتيجة تساقط الثلوج في المناطق الجبلية للجمهورية، بلغت سماكة الثلج في شاهداغ (قوصار) 32 سم، 22 سم في ساريباش (قاخ) و4 سم في لازا (قوصار) و1 سم خيناليق. تم تسجيل درجة الحرارة في باكو وشبه جزيرة ابشيرون 6 درجة.

AZERTAG.AZ : سماكة الثلج في شاهداغ تبلغ 32 سم

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