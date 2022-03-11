باكو، 11 مارس، أذرتاج احتجز موظفو أجهزة إنفاذ القانون خلال 10 مارس مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة. قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة أجروا محادثات توعوية معهما بسبب مغادرتهما مسكنيهما قبل فترة انتهاء الحجر الصحي الخاص لخضوعهما للعلاج المنزلي وأرجعوهما الى منزليهما بمراعاة الإجراءات الطبية مع إشعار المؤسسات الصحية بالواقعين.

AZERTAG.AZ : الداخلية: ضبط 4 مصابين بعدوى كوفيد 19 في الأماكن العامة خلال اليوم

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