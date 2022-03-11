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    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 68 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٣٧]

    باكو، 10 مارس، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 68 حادثا جنائيا ارتكب في 10 مارس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 64 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 43 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقع حادث مروري على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 35 حادثا متعلقا بالمخدرات و5 أحداث متعلقة بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

    وألقي القبض على 73 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: كشف ملابسات 68 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
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