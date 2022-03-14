الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 14 مارس، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 21 حالة حريق و 5 حالات حرجة وحادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

وأنقذت فرق الطوارئ 9 أشخاص ومن ضمنهم شخص ظل محتجزا داخل سيارة مشوه في حادث مروري وقع في حي صابونجي للعاصمة باكو.