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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:١١]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 21 حالة حريق و 5 حالات حرجة وحادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    وأنقذت فرق الطوارئ 9 أشخاص ومن ضمنهم شخص ظل محتجزا داخل سيارة مشوه في حادث مروري وقع في حي صابونجي للعاصمة باكو.

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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