الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:١١]
باكو، 14 مارس، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.
أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 21 حالة حريق و 5 حالات حرجة وحادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.
وأنقذت فرق الطوارئ 9 أشخاص ومن ضمنهم شخص ظل محتجزا داخل سيارة مشوه في حادث مروري وقع في حي صابونجي للعاصمة باكو.
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