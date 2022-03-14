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    تطهير مساحة 86.9 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٦]

    باكو، 14 مارس، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 7 - 12 مارس 7 ألغام مضادة للمشاة و27 لغما مضادا للدبابات و82 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 86.9 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

     

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 86.9 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي
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