باكو، 15 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 مارس آذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب مع احتمال هطل مطر ثلجي ليلا وصباحا في مناطق شمالية من شبه جزيرة أبشرون وانقطاع الهطل تدريجيا الى المساء وتخييم ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 0-2 مئوية ليلا وبين 2-5 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب وتساقط المطر الثلجي والثلج على بعض المناطق وتكوّن ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا وبين 13-8 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.