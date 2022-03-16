  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 21 حالة حريق و 9 حالات حرجة وحادثين مروريين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

    وأنقذت فرق الطوارئ 11 شخصا ومن ضمنهم قاصران و3 أشخاص ظلوا محتجزين داخل سيارة مشوه في حادث مروري وقع في مدينة سومقايت باصطدام سيارة هيونداي بحافلة هيونداي.

    كما سلمت جثث 3 أشخاص الى الجهات ذات الصلة جراء عمليات البحث والإنقاذ.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 69 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
    تطهير مساحة 86.9 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي
    ١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 83 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٣]
    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم