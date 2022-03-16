الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 16 مارس، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 21 حالة حريق و 9 حالات حرجة وحادثين مروريين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

وأنقذت فرق الطوارئ 11 شخصا ومن ضمنهم قاصران و3 أشخاص ظلوا محتجزين داخل سيارة مشوه في حادث مروري وقع في مدينة سومقايت باصطدام سيارة هيونداي بحافلة هيونداي.

كما سلمت جثث 3 أشخاص الى الجهات ذات الصلة جراء عمليات البحث والإنقاذ.