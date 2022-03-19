الوزير: تلويث نهر اوختشوشاي الحدودي يهدد البيئة الإقليمية

شوشا، 19 مارس (أذرتاج)

كان الحفاظ على البيئة المحيطة واحدا من المهام الرئيسية لاذربيجان. من هذا المنطلق، فإن مسائل التنمية الخضراء والطاقة الخضراء أولويات.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير البيئة والثروات الطبيعية مختار بابايف في كلمة ألقاها في الاجتماع المكرس لذكرى مرور 30 عاما على إقامة الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة في مدينة شوشا.

أكد الوزير ان أذربيجان تنوي تطوير الطاقة الخضراء في الأراضي المحررة من الاحتلال وتهدف الى تموين السكان بمياه الشرب الصافية.

أعرب مختار بابايف عن قلقه من تلوث نهر اوختشوشاي. ذكر ان هذا يشكل تهديدا كبيرا للبيئة المحيطة للمنطقة بأسرها.

شدد الوزير على ان أحد أولويات أذربيجان هو تطوير مصادر الطاقة المتجددة، كذلك انشاء منطقة خالية من انبعاثات الكربون. ثمة حاجة الى دعم المنظمات الدولية لإعادة إعمار الأراضي المحررة".