تركيب محطات هيدرولوجية في قره باغ وزنكزور الشرقية حتى يونيو

باكو، 19 مارس (أذرتاج)

تجري اعمال أتمتة شبكة مراقبة الأرصاد الجوية في الجمهورية. تم تركيب محطات للأرصاد الجوية المعاصرة في 25 منطقة في الجمهورية لرصد وضع الأنهار وزيادة كيفية التنبؤات حول الوضع الهيدرولوجي للأنهار.

في الوقت ذاته، يجري العمل على تركيب 11 محطة هيدرولوجية في منطقتي قره باغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين. ينتظر تركيب تانك المحطتين حتى يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها أوميرا تاقييفا رئيسة خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.