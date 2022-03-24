  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٢٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٤٣]

    باكو، 24 مارس، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 مارس الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب وانقطاع الهطل تدريجيا صباحا وغير ممطرة أساسا نهارا وتخييم ضباب ضعيف على مناطق عدة صباحا مصحوبة بمطر رذاذ وهبوب رياح شمالية غربية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة 4-6 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.‏

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على مناطق شتى وهبوب رياح غربية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

     

     

    AZERTAG.AZ :تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١١]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٢٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٥‎٧]
    تجمد بحيرة جويجول في الربيع من نوادر طبيعة أذربيجان الخلابة – صور
    ١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
    تركيب محطات هيدرولوجية في قره باغ وزنكزور الشرقية حتى يونيو
    ١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]
    الوزير: تلويث نهر اوختشوشاي الحدودي يهدد البيئة الإقليمية
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد