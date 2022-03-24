باكو، 24 مارس، أذرتاج قال مسؤول هيئة حماية التنوع البيئي فروع الدين علييف إن مياه بحيرة جويجول تجمدت في ظل ظروف الطقس الوافرة بالثلوج المصحوبة بالصقيع خلال شهر مارس شهر الربيع حيث تبلغ سماكة الجليد حاليا 2-3 سم. واكد علييف أن تجمد مياه بحيرة جويجول في الربيع من نوادر طبيعة أذربيجان الخلابة داعيا الموطنين وضيوف البلد لزيارة متنزه جويجول الوطني.

AZERTAG.AZ : تجمد بحيرة جويجول في الربيع من نوادر طبيعة أذربيجان الخلابة – صور

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