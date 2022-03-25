باكو، 25 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب وتخييم ضباب ضعيف على مناطق عدة صباحا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بشمالية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 4-6 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 769 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على مناطق شتى وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.