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    ضبط وتوقيف صيادين غير مصرح بهم في البحر

    ٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]

    باكو، 28 مارس، أذرتاج

    ضبط موظفو هيئة الامن البيئي عددا من الصيادين غير المصرح لهم في حوضي بحر الخزر في باكو ومحافظة خيزي كانوا يصطادون الأسماك اصطيادا غير قانوني.

    وقال مسؤول الهيئة بهروز محمدوف إن موظفي الهيئة ضبطوا ووقفوا ساكن باكو حسين ايمانوف ومقيم محافظة خيزي شاهن خليلوف ونزعت عنهما آلات وأدوات صيد الأسماك المحظورة.

    وأضاف أن الهيئة اعتقلت كذلك مواطنين من مقيمي محافظة أستارا وهما اياز حسنوف وياشار حامدوف لمخالفات قواعد الصيد في مزرعة محمود شالا للصيد.

    وقال إن محاضر حررت بحق مخالفي القوانين واتخذت الإجراءات النظامية الأولية واحيلوا الى فروع النيابة العامة.

     

     

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