باكو، 29 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 30 مارس آذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وتخييم ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 5-8 مئوية ليلا وبين 12-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتخييم ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.