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    معاقبة شخص كان يصطاد الأسماك في أراضي محمية قرايازي الطبيعية

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:١١]

    باكو، 29 مارس، أذرتاج

    ضبط موظفو محمية قرايازي الطبيعية شخصا كان يصطاد الأسماك في أراضي المحمية.

    واتضح خلال التحقيق الأولي معه انه المواطن رشاد موسايف من مقيمي محافظة قازاخ ونزعت عنه آلات وأدوات محظورة للاستعمال للصيد.

    واتخذت بحق مخالف القانون الإجراءات النظامية.

     

     

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