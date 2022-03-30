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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٠٠]

    باكو، 30 مارس، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 31 مارس آذار الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع في النصف الأول من اليوم في بعض المناطق وتخييم ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شمالية غربية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة 5-8 مئوية ليلا وبين 12-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.‏

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع في بعض المناطق نهارا وتخييم ضباب على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-13 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

     

     

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