الأرصاد الجوية تحذر من موجات كتل غبارية دخلت البلد من صحاري إفريقيا

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

حذرت مسؤولة هيئة الأرصاد الجوية لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية جولناره عباسوفا من أن متابعات الأقمار الصناعية كشفت دخول موجات كتل غبارية أراضي البلد بحكم تيارات جوية جنوبية غربية آتية من صحاري إفريقيا مضيفة أن الهيئة حددت أن مقدار الغبار في العاصمة باكو في الحين يتجاوز المعيار اكثر من 10 في المائة وحذرت من توقعات ارتفاع مستوى الجو الغباري في الهواء اكثر في 2-3 أبريل ليزيد تلوث الجو الى مستوى التلوث الأوسط.

وأضافت أن التلوث الجوي بلغ المستوى الأعلى منذ 31 مارس في أراضي تركيا.