انتهاك 6 أشخاص الحدود بين ايران وأذربيجان في محافظة جبرائل
AzerTAg.az
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٦]
باكو، 5 ابريل (أذرتاج)
قال حرس الحدود والنيابة العامة الأذربيجانيان في بيان مشترك إن دورية تابعة لحرس الحدود قرب قرية شيخعلي اغالي في محافظة جبرائل ضبطت في الساعة 20:45 في 4 أبريل 6 منتهكين مسلحين لنظام عبور الحدود الأذربيجانية من جمهورية إيران الإسلامية.
نتيجة الاشتباك المسلح، تم تحييد أحد المنتهكين بينما تمكن الآخرون من الهروب.
تبين ان منتهك الحدود هو مواطن جمهورية إيران الإسلامية بهنام بلائي من مواليد 1996، كانت في حوزته سلاح كالاشنيكوف و32 كغ و270 غرام مخدرات في 3 أكياس.
من خلال تطبيق الدرونات لتوقيف المنتهكين الهاربين من مكان الحادث، ضبط مكان مواطن إيراني محمد ظارهي تقي وتم توقيفه. تجري عمليات البحث لضبط مكان الآخرين. تم إبلاغ الجانب الإيراني.
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