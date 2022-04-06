حريق جرف الأعشاب الجافة والشجيرات والأشجار في 3 هيكتارات من محمية صنوبر ائلدار في ساموخ
AzerTAg.az
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
باكو، 6 أبريل، أذرتاج
قالت وزارة الطوارئ في بيان إن فرق الإطفاء بالطوارئ تمكنت من اخماد حريق ناشب في أراضي محمية صنوبر ائلدار بمحافظة ساموخ غرب البلاد.
واتضح أن الحريق جرف الأعشاب الجافة والشجيرات والأشجار على مساحة 3 هيكتارات فيما تمكنت فرق الإطفاء من حماية أراضي المحمية الأخرى من الحريق.
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