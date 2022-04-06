باكو، 6 أبريل، أذرتاج ضبط موظفو هيئة الأمن البيئي عددا من الصيادين غير المصرح لهم في حوضي بحر الخزر في باكو ومدينة سومغايت وخزانة منكجوير للمياه كانوا يصطادون الأسماك اصطيادا غير قانوني. وقال مسؤول الهيئة بهروز محمدوف إن موظفي الهيئة ضبطوا ووقفوا ساكن سومقايت اوليغ بالويف وساكن محافظة يفلاخ شكر عزيزوف وساكن محافظة ساموخ جبرائيل الياسوف وساكن محافظة قاخ وقار محمدوف ونزعت عنهم آلات وأدوات صيد الأسماك المحظورة. وقال إن محاضر حررت بحق مخالفي القوانين واتخذت الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا الى فروع النيابة العامة.

AZERTAG.AZ : ضبط وتوقيف صيادين غير مصرح بهم في البحر

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