باكو، 6 أبريل، أذرتاج تستمر زراعة المحاصيل الربيعية في حقول بالاكن حيث بلغ الحقول المزروعة الى الحين 1762 هيكتار ومنها 841 هيكتار لمحاصيل الخضر و526 هيكتار للبطاطس و8 هيكتارات للبقولية و346 هيكتار للنفل و41 هيكتارا للذرة. كما يستمر في المزارع المختصة زراعة شتلات التبغ.

AZERTAG.AZ : زراعة المحاصيل الربيعية على 1762 هيكتار في بالاكن الى الحين

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