باكو، 8 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 9 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال هطل مطر على بعض المناطق الى الليل وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 10-12 مئوية ليلا وبين 14-17 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب والبرق والرعد وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية وكثافة الهطل على بعض المناطق وتخييم ضباب على مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا وبين 0-2 مئوية ليلا وبين 2-6 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.