فتح رحلات جوية منتظمة من غروزني الى باكو ويتوقع فتح الرحلات الى الامارات ومصر أيضا
AzerTAg.az
٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٤٤]
باكو، 9 ابريل (أذرتاج)
ستسير شركة “Utair” الروسية رحلات جوية منتظمة من غروزني الى باكو.
أفادت وكالة أذرتاج ان وزير النقل والاتصالات الشيشاني رمضان جيرخيقوف قال ان الرحلات الجوية ستفتتح في مايو هذا العام. تحدثت وكالة Utair بهذا الشأن مع وكالة النقل الجوي الروسية.
قال الوزير انه تجري المحادثات مع استئناف الرحلات الى الامارات العربية المتحدة ومصر وأرمينيا أيضا.
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