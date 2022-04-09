  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    فتح رحلات جوية منتظمة من غروزني الى باكو ويتوقع فتح الرحلات الى الامارات ومصر أيضا

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٤٤]

    باكو، 9 ابريل (أذرتاج)

    ستسير شركة “Utair” الروسية رحلات جوية منتظمة من غروزني الى باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان وزير النقل والاتصالات الشيشاني رمضان جيرخيقوف قال ان الرحلات الجوية ستفتتح في مايو هذا العام. تحدثت وكالة Utair بهذا الشأن مع وكالة النقل الجوي الروسية.

    قال الوزير انه تجري المحادثات مع استئناف الرحلات الى الامارات العربية المتحدة ومصر وأرمينيا أيضا.

    AZERTAG.AZ :فتح رحلات جوية منتظمة من غروزني الى باكو ويتوقع فتح الرحلات الى الامارات ومصر أيضا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]
    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال شهرين
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]
    استيراد 2089 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال شهرين
    ٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٢٠]
    توريد 55 حافلة ركاب إلى البلد خلال يناير
    ١٧.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
    نقل 3.4 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا
    فتح رحلات جوية منتظمة من غروزني الى باكو ويتوقع فتح الرحلات الى الامارات ومصر أيضا