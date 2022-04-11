الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 46 حالة حريق و3 حالات حرجة وحادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذو وانقذت حياة الناس.

وأنقذت قوات الطوارئ على مدار اليوم الماضي 7 أشخاص وبينهم شخص كان على وشك الغرق في بحر الخزر في حوض كورنيش باكو بحي صبائل وشخص احتجز داخل سيارة مشوهة جراء حادث مروري وقع في مدينة شاكي باصطدام نيوا 4*4 ومرسيدس ثم دهستا هيونداي كانت واقفة على جانب الطريق.